Kocaelispor ligde ikici yarıya daha iyi başladı!

Süper Lig'de sezonun ilk 7 haftasında sadece 2 puan alabilen Kocaelispor, ikinci yarının ilk 7 maçında ise 7 puan topladı. Genel tabloda düşüşte görünen Körfez ekibi, bu 7 haftalık bölümlerde ise yükseliş yaşadı. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 12:47
Trendyol Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve kadrosunu lig başladıktan sonra tamamlayabilen Kocaelispor, ilk 7 haftada sadece 2 beraberlik alarak puan tablosunda son sıraya yerleşmişti. İlk yarının kalan 10 maçında ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 21 puan toplayan Körfez ekibi, devreyi 23 puanla 8. sırada bitirdi. Sezonun ikinci yarısına daha iyi bir başlangıç yapan Körfez ekibi, ikinci devresinin ilk 7 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan elde etti.

2 DEPLASMAN MAĞLUBİYETİNİN RÖVANŞINDA PUANLAR ALDI

Sezonun ilk 7 haftasında sadece evinde oynadığı Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarından 1'er puan çıkaran Kocaelispor, ligin ikinci yarısında ise deplasmanda oynadığı bu maçlardan 3 puan çıkardı. Körfez ekibi ilk yarı deplasmanda mağlup olduğu Samsunspor'dan rövanşında beraberlik, Gaziantep FK'dan ise galibiyet aldı.

İÇ SAHADA BÜYÜK TAKIMLARA KAYBETTİ

Ligin 17 haftalık ilk yarısında iç saha karnesine 9 maçta 18 puan yazdıran Kocaelispor, 'yenilmezlik' sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından 4. sırada yer aldı. 17 ve 24. haftaları arasındaki 7 müsabakanın 4'ünü evinde, 3'ünü ise deplasmanda oynayan Kocaelispor, topladığı 7 puanın 4'ünü deplasmandan çıkardı. Körfez ekibi sahasında Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kaybetti.

LİDERDEN 10 PUAN GERİDE KALDI

Kocaelispor ikinci yarıda 7 maçta aldığı 7 puanla en çok puan toplayan takımlar sıralamasında Samsunspor ile birlikte 6. sırada bulunuyor. Bu 7 maçlık istatistikte zirvede 17 puanla Beşiktaş yer aldı. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir 16, Fenerbahçe 15, Göztepe 10 ve Rizespor, Antalyaspor ve Eyüpspor 9 puanla Kocaelispor'un üstünde yer aldı. 9 takımın gerisine düşen Kocaelispor, bu süreçte 6 gol atıp, 8 gol yedi. Ligin ilk yarısındaki aynı periyotta ise Selçuk İnan'ın öğrencileri rakip fileleri 4 kez sarsarken, kalesinde 12 gole engel olamamıştı.

