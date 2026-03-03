CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe iki sezondur aynı zamanda düşüşe geçiyor!

Göztepe iki sezondur aynı zamanda düşüşe geçiyor!

Trendyol Süper Lig’de 4 maçtır kazanamayan Göztepe, geçen sezon da aynı zamanda kötü sonuçlar alarak düşüşe geçmişti. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 14:36
Göztepe iki sezondur aynı zamanda düşüşe geçiyor!

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe, 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. Sarı-kırmızılı ekipteki düşüş, 21. haftada deplasmanda golsüz berabere kalınan Konyaspor karşılaşmasıyla başladı. Ardından sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Son olarak hafta sonunda Eyüpspor'u konuk eden Göztepe, sahadan yine golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Göztepe, benzer bir süreci geçen sezon da yaşadı. 2024-2025 döneminde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 10 maçta galibiyet elde edememiş; 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik kötü bir performans sergilemişti. İzmir ekibi, kötü gidişata ise iç sahada Başakşehir karşısında son verdi.

Bu sezon da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalan Stoilov'un öğrencileri, hafta sonunda oynanacak maçta yine Başakşehir'i mağlup ederek yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Fethiyespor-F. Karagümrük | CANLI İZLE
Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Ankara'daki yapılacak konutların kura çekiminde önemli açıklamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa...
F.Bahçe'de o yıldız hedefte!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 2 maça erteleme! Süper Lig'de 2 maça erteleme! 14:08
Wolverhampton-Liverpool maç bilgileri! Wolverhampton-Liverpool maç bilgileri! 13:20
Avrupa Kadınlar Sutopu İzmir etabında! Avrupa Kadınlar Sutopu İzmir etabında! 13:05
Başakşehir-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler Başakşehir-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler 12:27
Serdal Adalı'dan 123. yıl mesajı! Serdal Adalı'dan 123. yıl mesajı! 12:26
Beşiktaş Kulübü 123 yaşında! Beşiktaş Kulübü 123 yaşında! 12:10
Daha Eski
Fethiyespor-F. Karagümrük | CANLI İZLE Fethiyespor-F. Karagümrük | CANLI İZLE 12:07
Bournemouth-Brentford maçı ne zaman? Bournemouth-Brentford maçı ne zaman? 11:57
Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! 11:53
Leeds United-Sunderland maçı detayları! Leeds United-Sunderland maçı detayları! 11:27
Alanyaspor-G. Saray maçı öncesi son notlar Alanyaspor-G. Saray maçı öncesi son notlar 11:22
F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! 11:16