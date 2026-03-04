CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Göztepe Çare Başakşehir

Geçen sezon da kötü giden Göztepe, Başakşehir'le düzelmişti. 4 maçtır kazanamayan Göz-Göz, geçen sezon da aynı zamanda düşüşe geçmişti. Kötü gidişata ise bu hafta karşılaşacağı Başakşehir karşısında son vermişti. İzmir ekibi, yine benzer çıkışı yapmanın peşinde.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe, 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. Avrupa kupalarını hedefleyen sarı-kırmızılı ekipteki düşüş, 21. haftada deplasmanda golsüz berabere kalınan Konyaspor karşılaşmasıyla başladı. Ardından sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, deplasmanda Beşiktaş'a da 4-0 mağlup olarak Avrupa yarışında ağır yara aldı. Son olarak geçen hafta Eyüpspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan yine golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.

10 MAÇ SONRA KAZANDI

Göztepe, benzer bir süreci geçen sezon da yaşadı. 2024- 25'te deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden sarı- kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 10 maçta galibiyet elde edememiş; 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik kötü bir performans sergilemişti. Sarı-kırmızılılar, kötü gidişata ise iç sahada Başakşehir karşısında son verdi. Bu sezon da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, hafta sonunda deplasmanda yine Başakşehir'i mağlup ederek yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

BOKELE BİLMECESİ

Göztepe'de Malcom Bokele bilmecesi yaşanıyor. Stoilov'un "İdmanlarda yeterince takıma yardımcı olmadı ve bu yüzden oynatmadım" diyerek Eyüp kadrosuna almadığı 26 yaşındaki Kamerunlu stoperin, şimdilik kadro dışı bırakılmadığı ifade edildi. Ancak Stoilov'un bir süre daha Bokele'yi oynatmayı düşünmediği ve sert bir şekilde uyardığı öğrenildi. Bu sezon 22 maçta boy gösteren tecrübeli savunmacı, 1 de gol attı.

Göztepe'de devre arasında transfer edilen, Antunes, Krastev, Luiz ve Jeferson, henüz skor katkısı sağlayamadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, yeni transferlerinden Başakşehir karşısında patlama bekliyor.

