Trendyol Süper Lig'de 2 maça erteleme!

Trendyol Süper Lig'de 2 maça erteleme!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor müsabakaları ertelendi. İşte TFF tarafından yapılan resmi açıklama... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 14:08 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 14:29
Trendyol Süper Lig'de 2 maça erteleme!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor müsabakaları ertelendi. TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, "21.01.2026 tarihinde Trendyol Süper Lig 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklamada belirtildiği üzere, Galatasaray ve Samsunspor kulüplerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna yükselmiş olmalarından dolayı, Göztepe - Galatasaray ile Çaykur Rizespor - Samsunspor Trendyol Süper Lig 27. Hafta müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE 26. VE 27. HAFTA PROGRAMI

Son Dakika
