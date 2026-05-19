Manchester City'nin berabere kalmasının ardından şampiyon Arsenal!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Manchester City mutlaka galip gelmesi gereken maçta deplasmanda Bournemouth ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Premier Lig lideri Arsenal tam 22 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Arsenal'e şampiyonluğu ve Bournemouth'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Kroupi kaydetti.

Manchester City'nin tek golünü ise 90+5. dakikada Haaland kaydetti fakat bu gol Pep Guardiola'nın öğrencilerine yetmedi.

ARSENAL'DEN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI: