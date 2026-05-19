Başkan Erdoğan'dan Dünya Kupası yorumu!

Ziraat Türkiye Kupası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcuları kabul etti. Haftada 3 gün basketbol oynadığını belirten ve gençlere spordan kaçmamaları yönünde öğüt veren Başkan Erdoğan, Dünya Kupası ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 23:18 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 23:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri ve milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Gençler için en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan gençlere spor tavsiyesinde de bulundu.

"SPORDAN KAÇMAK OLMAZ"

Başkan Erdoğan "Haftada üç gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basket oynadım, 68 sayı yaptım. Bugün malum toplantılarımız yoğun ve sizlerle şu anda bir araya geldik. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz" dedi.

"YAPACAĞIZ DERSEK YAPARIZ"

Sporcu gençlerin yakaladıkları başarıları hatırlatan ve geleceği inşa etmenin gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan "Aramızda sporcu gençlerimiz var. Ve bu sporcu gençlerimizin her biri birbirinden kıymetli her biri geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde dolayısıyla da bakın daha geçenlerde işte tekvandoda şampiyonluklar kaptık. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Demek ki yaparsak oluyor. Bütün mesele kararlı olmak ve yapacağız dediğimiz zaman yaparız" şeklinde konuştu.

2026 DÜNYA KUPASI'NI KİM KAZANIR?

Başkan Erdoğan, bir gencin "Milli Takım, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Grupta ABD, Paraguay, Avustralya var. Şansımız nasıl olur, nereye kadar ilerleyebiliriz? Dünya Kupası şampiyonu kim olur?" sorusunu ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlamasını istedi.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın "İspanya, Arjantin ve Fransa favori ama biz de sürpriz yapabiliriz" demesi üzerine Başkan Erdoğan "Sürpriz yapabiliriz deme kazanacağız de" şeklinde karşılık verdi.

