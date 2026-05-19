Chelsea'ye yenilen Tottenham diken üstünde!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Chelsea'nin gollerini 18. dakikada Enzo Fernandez ve 67. dakikada Fernandez'in asisti ile Andrey Santos kaydederken konuk ekibin tek golü dakika 74'te Richarlison'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 58'e çıkararak 8. sıraya yükseldi ve ligin bitimine 1 hafta kala Avrupa kotasına girdi.

Öte yandan 38 puan ile 17. sırada kalan Tottenham, küme düşme hattı ile arasındaki farkı açamadı. Tottenham, ligin son haftasında Everton'u ağırlayacak. 36 puan ile 18. sırada yer alan West Ham United ise Leeds United'ı konuk edecek.