Beşiktaş taraftarından Arda Turan çağrısı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna gelebilecek isimler değerlendiriliyor. Yönetimin listesinde Arda Turan'ın da yer aldığının öne sürülmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile yönetime çağrıda bulunuyor. Beşiktaş taraftarı, #ArdaTuranBeşiktaşa etiketi ile başarılı çalıştırıcıyı takımın başında görmek istediklerinin mesajını gönderiyor.