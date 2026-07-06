ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD, çeyrek final yolunda Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Belçika ile kozlarını paylaşıyor. ABD/Seattle'da yer alan Lumen Field'da oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ABD-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD-Belçika son 16 turu maçı 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ABD-BELÇİKA MAÇI İLK 11'LER

ABD: M. Freese, C. Richards, T. Adams, A. Robinson, T. Ream, A. Freeman, S. Dest, W. McKennie, C. Pulisic, M. Tillman, F. Balogun

Belçika: T. Courtois, B. Mechele, M. De Cuyper, T. Castagne, N. Ngoy, D. Lukebakio, N. Raskin, A. Onana, Y. Tielemans, L. Trossard, C. De Ketelaere