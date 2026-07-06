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Haberler Dünya Kupası ABD-Belçika | CANLI İZLE

ABD-Belçika | CANLI İZLE

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Belçika ile kozlarını paylaşıyor. Kazananın çeyrek finale adını yazdıracağı bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 02:46
ABD-Belçika | CANLI İZLE

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD, çeyrek final yolunda Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Belçika ile kozlarını paylaşıyor. ABD/Seattle'da yer alan Lumen Field'da oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ABD-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD-Belçika son 16 turu maçı 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ABD-BELÇİKA MAÇI İLK 11'LER

ABD: M. Freese, C. Richards, T. Adams, A. Robinson, T. Ream, A. Freeman, S. Dest, W. McKennie, C. Pulisic, M. Tillman, F. Balogun

Belçika: T. Courtois, B. Mechele, M. De Cuyper, T. Castagne, N. Ngoy, D. Lukebakio, N. Raskin, A. Onana, Y. Tielemans, L. Trossard, C. De Ketelaere

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