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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Alexander Nübel transferini açıkladı!

Beşiktaş Alexander Nübel transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel'in transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:39
Beşiktaş Alexander Nübel transferini açıkladı!

Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman file bekçisi Alexander Nübel'in akşam saatlerinde İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazandı. Doğan Alemdar'ın İstanbul'a geleceğini açıklayan siyah-beyazlılar, Alman file bekçisi Alexander Nübel'i de İstanbul'a getiriyor. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonu VfB Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Alman kaleci, tüm kulvarlarda 49 maçta toplamda 4.470 dakika görev aldı. Bu müsabakaların 14'ünde kalesini gole kapatan Nübel, kalan maçlarda toplamda 70 kez topun filelerle buluşmasına engel olamadı.

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