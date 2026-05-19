Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen Ferdi Kadıoğlu, başarılı performansının karşılığını aldı. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından sezon başında sahalara dönen milli futbolcu, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Brighton formasıyla bu sezon 41 resmi maçta görev yapan Ferdi Kadıoğlu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Premier Lig'de sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Brighton taraftarları tarafından yapılan oylamada Ferdi Kadıoğlu, "sezonun en iyi erkek futbolcusu" seçildi.

Congratulations to our Men's Player of the Season winner… Ferdi Kadioglu! 🏆 pic.twitter.com/HyCoIPjDrq — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 19, 2026