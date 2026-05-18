2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başladı!

Ziraat Türkiye Kupası
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri, 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’na resmi antrenman atışlarıyla ev sahipliği yapmaya başladı. 24 Mayıs’a kadar sürecek organizasyonda 41 ülkeden 307 sporcu mücadele ediyor. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 14:21
Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası, resmi antrenman atışlarıyla başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 24 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonada 41 ülkeden 307 okçu yarışıyor. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk gününde, ekipman kontrolü ve resmi antrenman atışları gerçekleştirildi.

"KENDİ EVİMİZDE OLMANIN AVANTAJINI KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, şampiyonaya 12 sporcuyla katıldıklarını söyledi.

Sporcularından beklentilerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Ergin, "Çünkü hem evimizdeyiz hem de okçularımız bu yıla çok iyi başladı. İlk 2 Dünya Kupası ayağında ortaya koyduğumuz performanstan çok memnunuz. Amacımız burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olabildiğince fazla İstiklal Marşı'nı dinletmek. Kendi evimizde olmanın avantajını kullanmaya çalışacağız." dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN MİLLİ OKÇULAR ŞUNLAR:

Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

