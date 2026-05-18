Aselsan öğrencileri Konya’da güvenli bisiklet sürüşü yaptı!

Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ''Sürdürülebilir Ulaşım ve Bisiklet Şehri Konya" adıyla düzenlediği güvenli bisiklet sürüş eğitimine katıldı.

ÖĞRENCİLER BİSİKLETE BİNDİ

Bisikletleri ile konvoy oluşturan öğrenciler, motosikletli trafik polisleri eşliğinde bisiklet yollarında sürüş yaptı. Öğrencilere güvenli sürüş ile ilgili bilgi verildi. Okul yönetimi ise güvenli sürüşün önemine dikkat çekerken, ''Trafikte nezaket, sadece bir davranış biçimi değil, sürdürülebilir şehir yaşamının en temel yapı taşıdır. Modern şehircilik anlayışı, araç odaklı yollardan insan ve çevre odaklı ulaşım sistemlerine geçişi zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşümün en güçlü simgesi ise bisikletli ulaşımdır. Türkiye'de bu vizyonun öncülüğünü, köklü bisiklet kültürüyle Konya yapmaktadır. Güvenli ve huzurlu bir trafik ortamı, sürücülerin ve yayaların birbirlerinin haklarına saygı göstermesiyle başlar. Trafikte nezaket, kazaları azaltır ve stres seviyesini düşürür.'' dedi.

Okul yönetimi ayrıca, bu konuda kendilerine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesine ve Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.