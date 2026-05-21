Ziraat Türkiye Kupası
Etnospor başlıyor

Başkanlığını Necmeddin Bilal Erdoğan’ın yaptığı Dünya Etnospor Birliği’nin düzenlediği 8. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlıyor. 20 ülkenin katıldığı festival, 24 Mayıs’ta sona erecek

8. Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul'da başlayacak. Başkanlığını Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşacak. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler, festival alanında yer alacak. Ziyaretçiler, bu yıl festivalde Ripka (Litvanya), Lapta (Rusya), Zorkhana (Azerbaycan) ve Tavreli (Rusya) gibi geleneksel sporları ilk kez deneyimleme şansı bulacak.

DÜNYA KÜLTÜRLERİ İSTANBUL'DA

Geleneksel sporlar ve oyunlar, sahne sanatları, el sanatları ve gastronomi alanlarında sunulan içerikler; geleneğin birikimini bugünün deneyimiyle buluşturuyor. Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Her ülkenin kendi kültürel dokusunu yansıttığı etkinlikler, geleneksel yaşam biçimlerinden sanatlara kadar geniş bir perspektif ortaya koyacak. Kurulan oba alanları, kıl çadırları ve tematik deneyim alanları sayesinde ziyaretçiler, geleneksel yaşamın izlerini yakından gözlemleme fırsatı da bulacak.

DAYANIŞMA OBASI

Festivalde bu yıl da "Dayanışma Obası" kurulacak. Bu alanda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Organizasyonda Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkati çekmek amacıyla söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

BÜYÜK KATILIM

Festivalde Türkiye'nin yanı sıra 20 ülke yer alacak. Katılan ülkeler şöyle: Japonya, Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İspanya, Litvanya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Meksika, Bangladeş, Gürcistan, Afganistan, Lübnan, Tanzanya, Filistin, Bosna Hersek, Cezayir, Fas.

TAM BİR MÜZİK VE SÖYLEŞİ ŞÖLENİ OLACAK

Etnospor Kültür Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, müzik toplulukları ve kültürel performanslarla ziyaretçilerini ağırlayacak. Aile Çadırı söyleşilerinde Erhan Afyoncu, Musti Kusti, Hatice Kübra Tongar, Sertaç Abi, Saniye Bencik Kangal, Altay Cem Meriç, Kemal Sayar ve Ömer Demirbağ ziyaretçilerle bir araya gelecek.

