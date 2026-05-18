Ziraat Türkiye Kupası
Kickboks Dünya Kupası'nda Kayseri'ye 11 madalya!

Kayserili sporcular, Antalya’da düzenlenen Kickboks Dünya Kupası’nda 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplam 11 madalya ile büyük bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 14:08
Antalya'da düzenlenen Kickboks Dünya Kupası'na katılan Kayserili sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya alarak adeta kürsüye ambargo koydu.

12-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Antalya da düzenlenen Kickboks Dünya Kupası'na 43 ülkeden 2 bin 985 sporcu katıldı. Kayseri'den dünya kupasına 30 sporcu katıldı. Kayserili sporcular 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Dünya Kupası'nda derece eden Kayserili sporcular şöyle;

55 kiloda Olcay İrem Çelik dünya kupası şampiyonu, 63 kiloda Ahmet Cafer Uysal dünya kupası şampiyonu, 65 kiloda Elif Ceren Uzunçakmak dünya kupası şampiyonu, +65 low kick Şükran Hilal Keklik ikinci, +65 light contack Ceylin Güleş ikinci, +94 İlker Karagöz ikinci

48 kg Full Contact Ecrin Gülay Düzgün ikinci, +69 kiloda Ahmet Eren Boyraz üçüncü

+91 k1 Efe Rahim Erdoğdu üçüncü, +65 k1 Hatice Azra Öztürk üçüncü, 57 kg Point Fighting Berat Lütfi Doğan üçüncü.

