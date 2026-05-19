Adı Fenerbahçe ile anılan Antonio Conte'den flaş karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de başkan adayı olan Hakan Safi'nin takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Antonio Conte'yi getirebileceği konuşuluyor. Kanarya'da başkanlık seçiminin ardından yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken ünlü çalıştırıcı Conte'nin geleceği hakkında flaş bir karara vardığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 19:18
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak.
Bu başkanlık seçimlerinde adaylardan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör konusunda takımı eskiden de çalıştıran Aykut Kocaman ve Jorge Jesus isimlerine yöneldiği aktarılıyor.
Diğer aday Hakan Safi'nin ise gündemine İtalyan çalıştırıcılar; Stefano Pioli ve Antonio Conte'yi aldığı bilgisi var.
Fenerbahçe'de başkan adayı olan Hakan Safi'nin yakından ilgilendiği Antonio Conte ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak deneyimli teknik adamın geleceği hakkındaki radikal kararı ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan teknik adam, bir ay önce Napoli Başkanı De Laurentiis ile görüşerek ayrılacağını açıkladı.
56 yaşındaki teknik direktör, herhangi bir tazminat bedeli almayacak..