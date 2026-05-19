Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından 8 yıl sonra yeniden başkanlığa aday olduğunu duyuran Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında kulüp dernekleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Yıldırım, son olarak Yalova ve Bursa'daki Fenerbahçeli dernekleri ziyaret ederek taraftarlar ve kongre üyeleriyle buluştu. Projelerini ve seçim sürecine dair hedeflerini paylaşan Yıldırım, yeni stat projesiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlara stadyum konusunda önemli mesajlar veren Aziz Yıldırım, projenin gerekli resmi izinlerin alınmasının ardından hayata geçirileceğini belirtti. Yıldırım, "Stadyumun yapılması için gerekli izinleri aldıktan sonra projeye başlayacağız. Tahminimce 65 bin kapasiteli olacak. Futbol aklı konusunda eski sporculardan kurulu bir danışma kurulumuz olacak. Birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Mahmut Uslu da Aziz Yıldırım dönemindeki başarıları hatırlatarak camiaya birlik mesajı verdi. Uslu, "Aziz Yıldırım ve ekibi 2000 yılındaki üst üste 4 şampiyonluğu döndürdü. 2011'e kadar 5 şampiyonluk yaptı. Bu sene çok önemli. İnşallah hep beraber şampiyon yapacağız. Ondan sonra maddi manevi yine her türlü yardımı yapacağız." dedi.