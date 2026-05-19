Hull City için flaş gelişme! Southampton ihraç edildi

Futbol dünyasında yurt dışında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere Premier Lig'e yükselecek olan takımın belli olacağı Championship Yükselme Play-off finali öncesi o haber gündeme oturdu. Southampton casusluk skandalı nedeniyle ihraç edilirken Hull City'nin finaldeki rakibi değişti ve Middlesbrough oldu.

EFL, Southampton'ın rakip takım antrenmanlarına casusluk yapması nedeniyle finalden ihraç olduğunu açıkladı ve İngiliz kulübü gelecek sezon için 4 puan silme cezası aldı.