Al Kholood-Al Akhdoud CANLI: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sezonun son virajına girilirken alt sıralardaki rekabet kızışıyor. Ev sahibi Al Kholood, geçtiğimiz hafta güçlü rakibi Al Ittihad deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerek savunma disipliniyle dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Desmond Buckingham yönetimindeki ekip, sahasındaki bu maçı kazanması durumunda puanını 34'e yükseltecek ve düşme hattıyla arasındaki farkı açacak. Konuk ekip Al Akhdoud cephesinde ise durum oldukça kritik. Ligde zor günler geçiren ve geçtiğimiz hafta Al Ahli'ye 4-0 mağlup olan ekip, son 5 maçının 4'ünden yenilgiyle ayrıldı. Özellikle savunmada büyük açıklar veren Al Akhdoud'un, ligde kalabilmek için bu deplasmandan mutlak 3 puanla dönmesi gerekiyor. İşte Al Kholood-Al Akhdoud maçının detayları!

AL KHOLOOD-AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftası kapsamındaki Al Kholood-Al Akhdoud maçı, 12 Mayıs Salı günü oynanacak.

AL KHOLOOD-AL AKHDOUD MAÇI SAAT KAÇTA?

Alt sıralar için kader maçı olan kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.20'de başlayacak.

AL KHOLOOD-AL AKHDOUD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Akhdoud maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.