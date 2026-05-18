Memduh Büyükkılıç Kayserispor’un Süper Lig’e dönüş hedefini vurguladı!

Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konyaspor ile oynanan 34. hafta maçı sonrasındaki açıklamasında; "Kümede kalmayı başaramadık. Ama düşen bir takım olması bizim mücadeleyi sürdürmemize engel değil. Şehrimize yakışan anlayış içerisinde oyuncularımız görevini yaptı. Ama kümede kalmayı başaramadık. Üzgünüz. Önümüzdeki sezon TFF 1.Lig'de oynayacağız. Bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizi konuşmamız lazım. Sorumluluk makamında bulunan herkesin katkı sağlayıcı ve olumlu anlayış içerisinde yaklaşım sergilemesi lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni yönetimi şekillendirmenin çalışmasını yapacağız" dedi.

Onursal Başkan Büyükkılıç; "Kayserispor, bu şehrin marka değeridir. Ona sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bugüne kadar olduğunu gibi bugünden sonra da Kayserispor'un başarısı için üzerimize düşeni yapacağız ve takımımızın biran önce Süper Lig'e dönmesi adına katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.