Aston Villa'da Unai Emery'den dev final maçı öncesi dikkat çeken sözler!

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg karşı karşıya gelecek. İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak final öncesi Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Beşiktaş Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce birçok kez final tecrübesi yaşadığını ancak Aston Villa ile ilk kez final oynayacağını ifade eden Unai Emery, "En önemli olan şey tecrübe. Tecrübe önemli ama biz burada Aston Villa ile ilk kez bulunuyoruz. 3 sene önce yarı final oynadık. Bu yıl finaldeyiz. Avrupa seviyesinde yeterince maç oynadık. Bu bizim için yeterli. Bu noktaya öğrene öğrene geldik. Tabii yarın taktik ve bireysel boyut devreye girebilir. Tabii işin duygusal boyutu da var. Bu yeni bir meydan okuma. Kendimize güvenimiz tam ancak yarın Freiburg'da burada olacağız" ifadelerini kullandı.

"BASKIYI OLUMLU BİR ŞEY OLARAK GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Hala takımı oluşturmaya devam ettiklerini ve üzerinde durmaları gereken konular bulunduğunu belirten Emery, "Şu an finaldeyiz. Yarın yeni bir tecrübe yaşayacağız. Yine yapısal olarak konuyu nasıl ele aldığımız önemli. Çok maç oynadık. Çok duygusal anlar yaşadık. Baskı tabii ki olacak. Baskıyı olumlu bir şey olarak görmemiz gerekiyor. John McGinn ve Emiliano Martnez çok tecrübeli oyuncular. Aston Villa olarak buradayız, taraftarımız burada olacak. Ne kadar zor olduğunu bilerek sahaya çıkacağız. Kendi karakterimizi sahaya yansıtarak oynayacağız" şeklinde konuştu.

"MARTINEZ'İN NE KADAR HIRSLI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Petr Cech ile Emiliano Martinez'in ortak yönlerine ilişkin yöneltilen soruya Emery, "Cech harika bir oyuncu. Bireysel olarak da harika bir oyuncu. Profesyonel olarak da hakkında olumsuz bir şey söylemek imkânsız. Finale çıktık ama kaybettik. Aston Villa çatısı altında Emiliano ile birlikteyiz. Arsenal'de de birlikte çalışmıştık. Ne kadar hırslı olduğunu biliyorum" dedi.

"DIGNE ÇOK ÜST DÜZEY BİR PROFESYONEL"

Lucas Digne'nin performansıyla ilgili konuşan Emery, "Çok üst düzey bir profesyonel. Her gün bunu gösteriyor. Rekabetçi ve üst düzey biri. Bugüne kadar bu tür maçları oynadı. Birçok takımda oynadı ve tecrübe kazandı. Buraya geldiğinde daha önceki seviyesinde değildi tam olarak ama tekrar o seviyeye çıkmak için çok çalışıyor. Şimdi milli takıma çağrıldı. Çok üst düzey bir mentaliteye ihtiyacımız var ve bu onda var" diye konuştu.

"OYUNCULAR BANA YARDIMCI OLDULAR VE BUNUN NETİCESİNDE BURADAYIZ"

Sezona kötü başladıklarını ancak hızlı bir şekilde toparlandıklarını aktaran Emery, "Bir sene içerisinde her şey olabilir. Tabii çok kötü başladık, farklı sebeplerden dolayı. Ama oyuncuların zor anlardaki verdikleri tepkiler benim için harikaydı. Oyuncular bu durumu kontrol altına aldılar. Doğru zamanlarda olgun davranmaya başladık. Sezon içerisinde olgun ve sorumlu davranmak önemli. Önceliğimiz profesyonelliği korumaktı. Biz bunu yaptık. Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek üst üste koyulduğu zaman büyük bir ilerleme. Zor anlarda çözümler bulmaya çalıştık beraber. Oyuncular bana bu konuda yardımcı oldular ve bunun neticesinde buradayız. Gerekli tepkileri verdiler ve bugün buradayız. Bunu beraber başardık" cümlelerine yer verdi.

"RAKİBE GEREKEN SAYGIYI GÖSTERMEZSENİZ KAYBETMEYE YAKLAŞIRSINIZ"

Futbolun kolay olmadığını ve kazanmanın son derece zor olduğunu vurgulan Emery, "Tabii her maçta, her farklı şampiyonada mentaliteyi unutmamanız lazım. Gerçekçi olursak bugüne kadar yaptığımız her şeyden memnunum ama yarın çok zor olacak. Rakibe saygımız var. Saygı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. Turnuvaya gereken saygıyı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. İlk dakikalarda sizin işiniz elinizden gelenin en iyisini yapmak ve kupayı kaldırmak. Kötü performans gösterirsek tabii ki kazanamayız. Aston Villa ile yeni bir sayfa açtık" değerlendirmesinde bulundu.

"ONANA DÜN ANTRENMANA ÇIKTI, BUGÜN DE ÇIKACAK"

Son olarak bir süredir sakatlığı bulunan Amadou Onana ilgili ise Emery şunları söyledi: "Dün antrenmana çıktı. Bugün antrenmana çıkacak. Yarın bakacağız. Kendini nasıl hissediyor bunu göreceğiz. Onana bizim için önemli bir oyuncu. Ama benim olacağına inancım tam."