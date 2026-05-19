Ziraat Türkiye Kupası
TFF duyurdu! Süper Lig'de sezon tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklama ile Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025/26 sezonlarının tescil edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 18:09 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 18:31
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklama ile Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025/26 sezonlarının tescil edildiğini duyurdu. 1. Lig'de süren play-off süreci nedeniyle tescil henüz gerçekleşmedi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

2025 – 2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2025 – 2026 Sezonu Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Trendyol Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu olarak tesciline,

Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol 1. Lig'e düşürülmelerine,

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor ve Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Bursaspor takımları ile Play–Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor Kulübü takımlarının Trendyol 1. Lig'e yükseltilmelerine,

Nesine 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Beykoz Anadolu Spor, Kepez Spor Futbol, Karaman Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928 takımları ile Kırmızı Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol, Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor takımlarının Nesine 3. Lig'e düşürülmelerine,

Nesine 3. Lig 1. Grupta 1. sırada yer alan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, Nesine 3. Lig 2. Grupta 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor, Nesine 3. Lig 3. Grupta 1. sırada yer alan Sebat Gençlik Spor, Nesine 3. Lig 4. Grupta 1. sırada yer alan Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü ile Play–Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Çorlu Spor 1947 ve 52 Orduspor Futbol Kulübü takımlarının Nesine 2. Lig'e yükseltilmelerine,

Nesine 3. Lig müsabakaları sonucu 1. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü, Kestel Çilek Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Edirnespor, 2. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokya Spor, Hacettepe, Türk Metal 1963 Spor, 3. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayeli Spor Kulübü, Giresunspor, 4. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, Afyonspor Kulübü, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş., Nazilli Spor, takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

