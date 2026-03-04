Fenerbahçe'de o isimlere İtalya ve İngiltere'den transfer teklifi!
Fenerbahçe'de 2 isim hakkında dikkat çeken ayrılık iddiaları gündeme geldi. İtalya ve İngiltere'den talipleri olan futbolcular hakkında Fenerbahçe'nin ise henüz karar vermediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Özellikle Slovak stoper İtalyan ekiplerinin gözdesi ve Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Skriniar için Napoli, Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla teklif yolladı.
Ancak ligin kalan bölümü kritik olduğu için sarı-lacivertli yönetim henüz yanıt vermedi.
Jayden için de Crystal Palace ile Leeds United'ın menajerler aracılığıyla kulüpten bilgi aldığı öğrenildi.
İki kulübün de önümüzde ay Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.
Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2028, Milan Skriniar'ın ise 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre, Oosterwolde'nin piyasa değeri 16 milyon euro iken Skriniar'ın piyasa değeri ise 11 milyon euro.
İki isim bu sezon Fenerbahçe formasını 32 maçta birlikte giyerken 14 maçı ise gol yemeden tamamladılar.
