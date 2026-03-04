Fenerbahçe'de Tedesco zirvesi! Görüşme sonrası verilen karar...

DAHA SEZON SONA ERMEDİ Saran, bu görüşmede "Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Ama daha sezon bitmedi. Süper Lig'de sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile evimizde oynayacağız. Rakibimizin de zorlu maçları var. Futbolda her an her şey değişebilir" ifadelerini kullandı.