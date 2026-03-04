Fenerbahçe'de Tedesco zirvesi! Görüşme sonrası verilen karar...
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Sadettin Saran'ın İtalyan teknik adamla bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yaptığı ve bu toplantının ardından Tedesco'nun geleceğine dair kararını netleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Takvim'in haberine göre Saran, bu görüşmede İtalyan teknik adama duyduğu güveni dile getirdi.
DAHA SEZON SONA ERMEDİ
Saran, bu görüşmede "Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Ama daha sezon bitmedi. Süper Lig'de sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile evimizde oynayacağız. Rakibimizin de zorlu maçları var. Futbolda her an her şey değişebilir" ifadelerini kullandı.
Saran'ın Tedesco'ya "Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz" dediği, bu sözler üzerine İtalyan hocanın da çok duygulandığı gelen haberler arasında.
ORTALAMASI 2.06
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de bu sezon 36 maça çıktı.
Tedesco bu karşılaşmalarda 2.06 puan ortalaması yakaladı.
DÜNKÜ ANTRENMANDA YER ALMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tedavisi devam ettiği için dünkü idmanda yer almadı.
Bilindiği gibi İtalyan hoca, yüksek ateş ve ağır enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve Antalyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı.
