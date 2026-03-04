Fenerbahçe'de Tedesco zirvesi! Görüşme sonrası verilen karar...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Sadettin Saran'ın İtalyan teknik adamla bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yaptığı ve bu toplantının ardından Tedesco'nun geleceğine dair kararını netleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe son maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elenen Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta ise berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, hastalığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Takvim'in haberine göre Saran, bu görüşmede İtalyan teknik adama duyduğu güveni dile getirdi.

DAHA SEZON SONA ERMEDİ

Saran, bu görüşmede "Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Ama daha sezon bitmedi. Süper Lig'de sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile evimizde oynayacağız. Rakibimizin de zorlu maçları var. Futbolda her an her şey değişebilir" ifadelerini kullandı.

Saran'ın Tedesco'ya "Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz" dediği, bu sözler üzerine İtalyan hocanın da çok duygulandığı gelen haberler arasında.

ORTALAMASI 2.06


Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de bu sezon 36 maça çıktı.

Tedesco bu karşılaşmalarda 2.06 puan ortalaması yakaladı.

DÜNKÜ ANTRENMANDA YER ALMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tedavisi devam ettiği için dünkü idmanda yer almadı.

Bilindiği gibi İtalyan hoca, yüksek ateş ve ağır enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve Antalyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı.

