Usta yazarlardan flaş Tedesco eleştirisi! "G.Saray sendromu..."

BÜLENT TİMURLENK: BUNUN SORUMLUSU... "Dünya üzerinde 3 santrforunu devre arasında elden çıkartıp eldekilerin üzerine 30 milyon Euro'ya Guendouzi alıp, Kante'ye yüklü kontratı veren bir takım yoktur. Bunun sorumlusu yönetim ve Tedesco. İtalyan hoca, Trabzon maçı sonrası sakatlıklardan muzdarip ancak hem diziliş hem de 11 istikrarını kaybetti."

FATİH DOĞAN: ROT BALANS AYARI BOZULDU "F.Bahçe'nin rot balans ayarı bozuldu. Bunun da baş sorumlusu teknik direktör Tedesco. Yönetimin santrfor ve stopere takviye yapmaması, yönetimi de bu işin paydaşı yapar ama asla yüzde 49'u geçmez. F.Bahçe'nin balans ayarlarının bozulmasının nedeni Kadıköy'deki 0-3'lük N.Forrest maçındaki Tedesco'nun hatalarıdır. 1-Pereira'nın tuzağına düşmüştür. 2-Premier Lig'de oynayan kondisyon seviyesi yüksek bir takıma karşı orta sahayı güçlendirememiştir. 3-Talisca'nın yanı sıra henüz takıma ısınmamış, bu tür maçların stresine alışık olmayan Sidiki ile başlayarak hata yapmıştır. Daha vahimi müdahalede gecikmiştir. İşte bu maçta Tedesco'nun yüzünden sakatlık sayısı artmış, kadro derinliği bozulmuş ve F.Bahçe'nin sarsıldığı bu süreç yaşanmıştır."