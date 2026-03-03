Usta yazarlardan flaş Tedesco eleştirisi! "G.Saray sendromu..."

CANLI SKOR ANA SAYFA
Sabah Spor'un usta yazarları, Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarını ve arka planında yatan sebepleri değerlendirdi. İşte Tedesco ve sarı-lacivertli yönetim ile ilgili yapılan o yorumlar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 16:28
Son haftalarda Trendyol Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararları sorgulanmaya başladı. Bu doğrultuda eleştiriler sürerken usta yazarlar, sarı-lacivertlilerde yaşanan can sıkıcı süreci ve nedenlerini değerlendirdi.

İşte Sabah Spor yazarlarının Murat Özbostan'ın "Fenerbahçe, 2 haftadır puan saçıyor. Sarı-lacivertliler, hedeften uzaklaşıyor mu? Faturayı santrfor ve stoper almayan yönetime mi kesmeli yoksa suçlu Tedesco mu?" sorusuna yanıtı...

LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY SENDROMU

"F.Bahçe, G.Saray sendromu yaşıyor. Okan Buruk kasım ve aralık aylarında yaşadığı sakatlıklar sonucu takım kurmakta zorlanmış, yedek kulübesi de güçlü olmadığı için büyük sıkıntılarla karşılaşmıştı. F.Bahçe'de de sakatlıklar ordusu oluştu. Tedesco da 'Kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle kadro yapmaya çalışıyor. İki santrforu gönderip tecrübesiz bir golcüyü almak, savunmaya takviye yapmayıp 'Oosterwolde ile idare ederiz' demek, tamamen yönetimin hatasıdır. Güçlü orta saha varken Kante'yi transfer etmenin perde gerisindeki isim kim? Tedesco mu istedi yoksa yönetim şov için mi transferi yaptı?"

BÜLENT TİMURLENK: BUNUN SORUMLUSU...

"Dünya üzerinde 3 santrforunu devre arasında elden çıkartıp eldekilerin üzerine 30 milyon Euro'ya Guendouzi alıp, Kante'ye yüklü kontratı veren bir takım yoktur. Bunun sorumlusu yönetim ve Tedesco. İtalyan hoca, Trabzon maçı sonrası sakatlıklardan muzdarip ancak hem diziliş hem de 11 istikrarını kaybetti."

FATİH DOĞAN: ROT BALANS AYARI BOZULDU

"F.Bahçe'nin rot balans ayarı bozuldu. Bunun da baş sorumlusu teknik direktör Tedesco. Yönetimin santrfor ve stopere takviye yapmaması, yönetimi de bu işin paydaşı yapar ama asla yüzde 49'u geçmez. F.Bahçe'nin balans ayarlarının bozulmasının nedeni Kadıköy'deki 0-3'lük N.Forrest maçındaki Tedesco'nun hatalarıdır. 1-Pereira'nın tuzağına düşmüştür. 2-Premier Lig'de oynayan kondisyon seviyesi yüksek bir takıma karşı orta sahayı güçlendirememiştir. 3-Talisca'nın yanı sıra henüz takıma ısınmamış, bu tür maçların stresine alışık olmayan Sidiki ile başlayarak hata yapmıştır. Daha vahimi müdahalede gecikmiştir. İşte bu maçta Tedesco'nun yüzünden sakatlık sayısı artmış, kadro derinliği bozulmuş ve F.Bahçe'nin sarsıldığı bu süreç yaşanmıştır."

GÜRCAN BİLGİÇ: ACEMİLİKLER İÇİNDE SAVRULUYORLAR

"Yönetim de teknik heyet de acemilikler içinde. Saran, Samandıra'ya ilk adımını attığında müthiş bir prim dopingi ile takımı toparladı. Dikkat edin, iki önemli oyun var; Süper Kupa'da G.Saray ve Trabzon deplasmanı. İkisinin de ortak noktası yine müthiş prim. Maç trafiğinde yorgunluklar ve sakatlıklar olabilir. Ama Kasımpaşa ve Antalya maçlarındaki vücut dili kabul edilemez. Prim rafta, teknik heyetin mental hamlesi geride kalınca, en pahalı takım sıradana döndü. F.Bahçe'nin sorunu santrfor değil, sarsak defans hatalarından gol yemek. Koca takım acemilikler içinde savruluyor."

