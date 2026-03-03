CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'yı konuk edecek!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'yı konuk edecek!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası elemelerinde üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 11:12
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'yı konuk edecek!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda üçüncü maçında Çekya'yı ağırlayacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Hırvatintan'dan Matija Brodic ve Matija Hodzic hakem ikilisi düdük çalacak.

Kupada 1. Grup'ta Norveç, Romanya, Polonya ve Slovakya, 2. Grup'ta ise Türkiye, Danimarka, Macaristan ve Çekya mücadele ediyor.

Maçlar, çift devreli lig usulüne göre oynanırken, gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar Avrupa Kupası Finalleri'ne yükselecek.

F.Bahçe'de o yıldız hedefte!
Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İran çıkışı: ABD siyonizmin tahrikiyle saldırmıştır!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
Buruk yıldızların yokluğunda kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük 10:47
Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! 10:40
Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! 10:29
İngiliz muhabirden G.Saray itirafı! İngiliz muhabirden G.Saray itirafı! 10:18
Dorukhan Toköz’ün cezası bitti! Dorukhan Toköz’ün cezası bitti! 10:17
Milli yıldızımız geceye damga vurdu Milli yıldızımız geceye damga vurdu 09:53
Daha Eski
Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! 09:42
Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa... Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa... 09:17
Antalyaspor'da Samsunspor hazırlıkları! Antalyaspor'da Samsunspor hazırlıkları! 09:07
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları 08:46
Alanyaspor-Galatasaray maçı bilgileri Alanyaspor-Galatasaray maçı bilgileri 08:20
Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! 01:05