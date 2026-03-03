A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'yı konuk edecek!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda üçüncü maçında Çekya'yı ağırlayacak. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Hırvatintan'dan Matija Brodic ve Matija Hodzic hakem ikilisi düdük çalacak.

Kupada 1. Grup'ta Norveç, Romanya, Polonya ve Slovakya, 2. Grup'ta ise Türkiye, Danimarka, Macaristan ve Çekya mücadele ediyor.

Maçlar, çift devreli lig usulüne göre oynanırken, gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar Avrupa Kupası Finalleri'ne yükselecek.