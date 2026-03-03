İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

İstanbulspor'da Ertuğrul Sandıkcı'nın 1. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Mücadelenin 64. dakikasında İstanbulspor, Boluspor karşısında penaltı kazandı. Ev sahibi ekip adına penaltı için topun başına geçen Sambissa, Boluspor kalecisi Türker'e takıldı ve penaltıdan faydalanamadı.

Bu karşılaşmayla birlikte İstanbulspor 2 puana yükseldi ve 7. sırada yer aldı. Boluspor da 2 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı. Her iki takım da grup aşamasında Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada David Sambissa'nın pasında sol tarafta topla buluşan Ertuğrul Sandıkcı'nın rakiplerini geçmeye çalışırken, ceza yayının içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarasıyla maçın hakemi Asen Albayrak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



52. dakikada Musab Ayberk Çolak'ın sol kanattan pasında topla buluşan Soner Salih Yavuz'un sol çaprazdan ön direğe vuruşunda kaleci Türker Dırdıroğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.



64. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Soner Salih Yavuz, Abdurrahman Üresin'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi.



66. dakikada penaltıda topun başına geçen David Sambissa'nın vuruşunda kaleci Türker Dırdıroğlu, sol tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.



72. dakikada Can Arda Yılmaz'ın geri pasında araya giren Eren Arda Şen'in ceza sahası içinde kaleci Türker Dırdıroğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Türker meşin yuvarlağı çeldi.

