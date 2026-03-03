CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı 5-8 Mart'ta yapılacak!

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı 5-8 Mart'ta yapılacak!

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası İzmir etabı 5-8 Mart'ta yapılacak. Göztepe'nin ev sahipliğindeki turnuvada 4 gün boyunca 15 maç oynanacak. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 13:05
Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı 5-8 Mart'ta yapılacak!

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın İzmir etabı, 5-8 Mart'ta Göztepe Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek olan 2. ön eleme turu B Grubu müsabakalarında 4 günde toplam 15 maç oynanacak.

İlk maç 5 Mart Perşembe günü 17.30'da başlayacak, VK Jadran-London Otter arasında oynanacak. Aynı gün Dalton Koleji SK ve Nevşehir Belediyespor 19.00'da, Göztepe ile Sirens ASC de 20.30'da karşılaşacak.

Program 8 Mart'ta sona erecek.

