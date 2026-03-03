Göz-Göz golü unuttu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Skor üretme problemiyle karşı karşıya kalan Göztepe, şubat ayında Süper Lig’de oynadığı 4 maçta fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı takım söz konusu periyotta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı Göztepe için kabus gibi geçiyor. Sarı-kırmızılı takımda skor üretme problemi şubat ayında iyice su yüzüne çıktı. 19'uncu haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından düşüşe geçen İzmir temsilcisi, çıktığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Avrupa Kupası hedefi tehlikeye giren sarıkırmızılı ekip, söz konusu periyotta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

3 MAÇ BERABERE KALDI

Şubat ayında ligde oynanan 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, rakip fileleri de havalandıramadı. Deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan İzmir ekibi kendi sahasında Kayserispor ile 0-0 eşitliği bozamadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Son olarak hafta sonunda Eyüpspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan 1 kez daha golsüz beraberlikle ayrıldı.

FORVETLER KATKI VEREMEDİ

Göztepe'nin devre arasında renklerine kattığı yeni transferler, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz 6 maçta 154 dakika, Jeferson 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Juan ise son olarak Kasım 2025'te rakip fileleri havalandırırken, Janderson son 4 karşılaşmada ağları sarsamadı.

