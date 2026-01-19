Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.

Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alacak.Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımları:

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Lille 2-1 Fenerbahçe

Çekya 1-2 Türkiye

PSG 5-0 Galatasaray

Türkiye 0-1 İsveç

Burnley 1-0 Başakşehir

Başakşehir 2-0 Club Brugge

Zorya 1-1 Fenerbahçe

Midtjylland 0-1 Osmanlıspor

Rosenborg 1-1 Karabükspor

Türkiye U21 6-1 Lihtenştayn U21