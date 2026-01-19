Afrika Kupası'nda ilginç anlar! Havlu savaşı geceye damga vurdu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas karşısında 94. dakikada Pape Gueye'in golüyle 1-0 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın olaylı geçen son bölümü tarihi anlara sahne olurken, maç esnasında Senegal'in yedek kalecisi Yehvann Diouf'un as kaleci Edourd Mendy'nin havlusunu korumak için canla başla mücadele etmesi geceye damga vuran anlardan birisi oldu.

İŞTE O ANLAR