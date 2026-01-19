CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Afrika Kupası'nda ilginç anlar! Havlu savaşı geceye damga vurdu

Afrika Kupası'nda ilginç anlar! Havlu savaşı geceye damga vurdu

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile ev sahibi Fas arasında oynanan finalde Senegal uzatmada bulduğu golle şampiyon oldu. Karşılaşma esnasında Senegal yedek kalecisinin top toplayıcı çocuklarla Mendy'nin havlusunu korumak için mücadelesi geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 11:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Afrika Kupası'nda ilginç anlar! Havlu savaşı geceye damga vurdu

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas karşısında 94. dakikada Pape Gueye'in golüyle 1-0 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın olaylı geçen son bölümü tarihi anlara sahne olurken, maç esnasında Senegal'in yedek kalecisi Yehvann Diouf'un as kaleci Edourd Mendy'nin havlusunu korumak için canla başla mücadele etmesi geceye damga vuran anlardan birisi oldu.

İŞTE O ANLAR

G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday...
Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?
En-Nesyri hüngür hüngür ağladı!
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! 10:44
Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! Alperen Şengün'lü Houston evinde galip! 10:35
En-Nesyri hüngür hüngür ağladı! En-Nesyri hüngür hüngür ağladı! 10:28
Genç golcüden Kartal'a kötü haber! Genç golcüden Kartal'a kötü haber! 09:59
F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! 09:43
G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... 09:41
Daha Eski
İstanbulspor-Keçiörengücü maçı detayları İstanbulspor-Keçiörengücü maçı detayları 09:34
Iğdır FK-Sakaryaspor maçı detayları Iğdır FK-Sakaryaspor maçı detayları 09:19
Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı 09:05
"Kocaeli'de Fırtına kopardı" "Kocaeli'de Fırtına kopardı" 09:00
Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı 08:53
"Tam bir avcı gibi" "Tam bir avcı gibi" 08:33