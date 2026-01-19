CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş August Priske transferinde Beşiktaş'a kötü haber!

August Priske transferinde Beşiktaş'a kötü haber!

Ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Beşiktaş, Djurgårdens IF forması giyen Danimarkalı santrfor August Priske'yi gündemine almıştı. Genç golcüden siyah beyazlılara kötü haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 09:59
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
August Priske transferinde Beşiktaş'a kötü haber!

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, golcü takviyesi için uzun süredir Djurgårdens IF forması giyen Danimarkalı santrfor August Priske'yi gündeminde tutuyordu. Ancak siyah-beyazlılara bu transferden kötü haber geldi.

İsveç basınından Expressen'de yer alan habere göre; 21 yaşındaki genç golcü, 7 milyon euro + bonuslar karşılığında Birmingham City ile anlaşmaya vardı. Priske'nin, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere bugün İngiltere'ye gideceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Djurgårdens IF formasıyla 43 resmi maça çıkan August Priske, 23 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

İŞTE İSVEÇ BASININDA YER ALAN HABER

Türk Telekom Reklam
G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İstanbul’da kar ve fırtına etkisini artırıyor: Tipi uyarısı! Yağış hangi ilçelerde kuvvetlenecek?
Szymanski Fransa yolcusu!
Aslan'dan orta saha sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! 09:43
G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... G.Saray'da orta saha için transfer zirvesi! İlk aday... 09:41
İstanbulspor-Keçiörengücü maçı detayları İstanbulspor-Keçiörengücü maçı detayları 09:34
Iğdır FK-Sakaryaspor maçı detayları Iğdır FK-Sakaryaspor maçı detayları 09:19
Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı Tümosan Konyaspor - ikas Eyüpspor maçı 09:05
"Kocaeli'de Fırtına kopardı" "Kocaeli'de Fırtına kopardı" 09:00
Daha Eski
Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı? Ahmet Çakar yorumladı 08:53
"Tam bir avcı gibi" "Tam bir avcı gibi" 08:33
Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? 01:33
Nefes kesen finalde Senegal şampiyon oldu! Nefes kesen finalde Senegal şampiyon oldu! 01:09
Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki 01:09
F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! 01:09