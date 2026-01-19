August Priske transferinde Beşiktaş'a kötü haber!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, golcü takviyesi için uzun süredir Djurgårdens IF forması giyen Danimarkalı santrfor August Priske'yi gündeminde tutuyordu. Ancak siyah-beyazlılara bu transferden kötü haber geldi.

İsveç basınından Expressen'de yer alan habere göre; 21 yaşındaki genç golcü, 7 milyon euro + bonuslar karşılığında Birmingham City ile anlaşmaya vardı. Priske'nin, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere bugün İngiltere'ye gideceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Djurgårdens IF formasıyla 43 resmi maça çıkan August Priske, 23 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

İŞTE İSVEÇ BASININDA YER ALAN HABER