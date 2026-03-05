Anadou Efes, Euroleague'de LDLC ASVEL ile karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında yarın sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla mücadele edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 9 galibiyet, 20 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligdeki son maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine deplasmanda 91-81 yenildi. Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 22 yenilgiyle 20. ve son basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi LDLC ASVEL, 103-99 kazandı.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 905. maçına çıkacak

Anadolu Efes, LDLC ASVEL mücadelesiyle Avrupa kupalarında 905. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 904 karşılaşmada 503 galibiyet, 401 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 657. maçını yapacak. Geride kalan 656 müsabakanın 346'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 310'unda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA