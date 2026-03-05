Arda Güler'e takım arkadaşlarından şok eleştiri!

La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, evinde Getafe'ye 1-0 kaybetti. Milli oyuncumuz Arda Güler, ilk 11'de yer aldı ve 69 dakika süre aldı.

Maçın kaybedilmesinin ardından lider Barcelona ile olan puan farkı 4'e yükselen eflatun-beyazlılarda eleştiri oklarının hedefinde milli yıldızımız yer aldı.

SOYUNMA ODASINDA DEPREM

El Nacional'de yer alan habere göre Real Madrid soyunma odasından bazı takım arkadaşları, milli oyuncuyu bir "çözümden ziyade sorun" olarak işaret etmeye başladı.

'BENCİLCE OYNUYOR'

İddialara göre Arda; takım oyununu yavaşlattığı, Mbappe ve Vinicius Jr. gibi isimlerle saha içinde iyi anlaşamadığı ve bazı pozisyonlarda bencilce oynadığı gerekçesiyle rahatsız olunan bir figür konumunda.

'ARDA'SIZ DAHA İYİ OYNUYORUZ'

Soyunma odasındaki bir kesim, Real Madrid'in Arda sahada olmadığında çok daha iyi oynadığını savunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 40 maça çıkan milli oyuncumuz 3 gol 12 asistlik katkı sergiledi.

