A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, yarın İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 11-17 Mart tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile C Grubu'nda yer alıyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, İlayda Güner (Beşiktaş BOA), Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş, Sinem Ataş, Beren Burke (ÇİMSA ÇBK Mersin), Melek Uzunoğlu, Berfin Sertoğlu (Emlak Konut), Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Meltem Avcı Yılmaz (Fenerbahçe Opet), Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Millilerin turnuvadaki maç programı ise şöyle:

11 Mart Çarşamba:

20.30 Kanada-Türkiye

12 Mart Perşembe:

20.30 Türkiye-Arjantin

14 Mart Cumartesi:

20.30 Japonya-Türkiye

15 Mart Pazar:

20.30 Türkiye-Avustralya

17 Mart Salı:

20.30 Türkiye-Macaristan