Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 08:49 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 08:58
SİNAN VARDAR-HEDEF KUPA

Beşiktaş esas hedefi olan Türkiye Kupası'nda grubun son maçına Rizespor karşısında çıktı. Öncelikle hafta içi olmasına rağmen tribünlerin dolu olması beni çok mutlu etti. Derbi öncesi son prova. Beşiktaş, dolu tribünler önünde topa sahip olarak başladı ve dakikalar 27'yi gösterdiğinde Murillo harika bir gol atarak takımı öne geçirdi. İlk golü de çok güzeldi, ikinci golü de harika bir şekilde attı.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi

Golden sonra Çaykur Rizespor'un etkili geldiği bir pozisyon oldu ama top direkten döndü. Dakikalar 38'i gösterirken Rashica asistinde Salih Uçan sahneye çıktı ve gol attı. Hem lig hem kupa maratonunda Beşiktaş'ın her oyuncuya ihtiyacı var, Salih Uçan çok güzel bir performans sergiledi iyi oynadı. Takımının ikinci golünü de ilk yarı bitmeden attı. Goller arka arkaya gelir de Beşiktaş'ın forveti Hyeon-Gyu Oh sahneye çıkmaz mı? Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Beşiktaş ilk yarıdan fişi çekti desek yeridir.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi

Sergen hoca; Galatasaray maçında oynayacak oyuncuları yavaş yavaş kenara alarak dinlendirme zamanını da uyguladı. Altyapıdan bir gol atınca ayrı bir hoşuma gidiyor ayrı bir seviniyorum Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun harika baskısı topu sonuna kadar kovalaması ardından Kartal Kayra Yılmaz'ın gol atması ve farkı 4'e çıkarması harikaydı. Gurur duyuyorum sizlerle. Ersin'i hep destekliyorum, destekleyeceğim de! Ama tam kendini bulmuşken; böyle bir hata yapılır mı sevgili Ersin!

Spor yazarlarından Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi

Sergen Yalçın hakkındaki görüşlerimi derbi maçı öncesi yazacağım yazımda daha detaylı anlatacağım. Derbiler taraftarlar için her zaman çok önemlidir. Beşiktaş-Galatasaray maçının seyir zevki yüksek bir müsabaka olacağından eminim. Art arda gelen galibiyet serileri Beşiktaş taraftarını da işin işine dahil etti taraftar yazımın başında belirttiğim gibi tribünlere tıklım tıklım doldurdu tezahüratlarla takımına destek oldu. Bu galibiyet Galatasaray maçına da moral oldu. Haftalardır yazılarımda belirtiyorum hakem performansları son haftalarda iyi gidiyor bu maçın hakemi de güzel bir performans sergiledi.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi

TURGAY DEMİR-GELELİM DERBİYE

Beşiktaş derbi öncesi Kupada Çaykur Rizespor'u mağlup ederek, rahat rahat tur atmanın moralini cebine koydu. Rizespor cephesinde ise tablo daha karmaşıktı. Mutlaka kazanmalı, ardından da Gaziantep – Fenerbahçe maçının sonucunu beklemeliydi. Böyle bir zihinsel yükle sahaya çıkan bir takımın futbolun gerektirdiği berraklığa ulaşması kolay değildir.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi

Konuk ekip bir yandan gol ararken diğer yandan blokları daraltarak Beşiktaş'ı kilitlemeye çalıştı. Fırsat buldukça geçiş oyununu zorladı. Ancak siyah-beyazlılar özgüvenli ve rahattı. Orta sahada doğru pas bağlantıları kurdular, kanatları etkili kullandılar ve nitekim sağ kanattan gelen Murillo, tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi, topu adeta doksana asarak kilidi açtı.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi

Golden sonra Rizespor'un hem turdan hem maçtan koptuğu anlaşılıyordu. Motivasyon düşüşünü iyi okuyan Beşiktaş'ta Salih Uçan sahne aldı. İlk golü ofsayta takılan Salih, ikincisinde topu alışındaki zarafet ve uzak köşeye bıraktığı net vuruşla adeta "gol nasıl atılır" dersi verdi. Ardından, topraklarımıza adım attığı günden bu yana Beşiktaşlıların ve futbol kamuoyunun sempatisini kazanan Hyeongyu, Orkun'un kaleciden dönen topunu tamamlayarak fişi çekti.

Spor yazarlarından Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı değerlendirmesi

Maç bu dakikadan sonra antrenman temposuna döndü. Sergen Yalçın doğal olarak derbiyi düşünerek Mustafa, Cengiz ve Jota Silva gibi alternatif isimlere süre verdi. Uzun sözün kısası; Orkun Körkçü liderliğinde ortaya konan iştahlı ve disiplinli futbol, Beşiktaş'ın Kupaya ciddi biçimde "pençe" attığını gösterdi. Kartal şimdi gözünü derbiye dikmiş durumda. Buyursun Cimbom gelsin… Çatır çatır oynanacak bir maç ve susmayacak tribünler onları bekliyor..

