CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Uruguaylı futbolcu, kulüpte gördüğü sevgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak "Kalmak ve tarih yazmak istiyorum" dedi. İşte Torreira'nın transfer sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Lucas Torreira, gelecek planlamasıyla ilgili İspanyol basınından El Espectador'a açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

Sabah'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; ismi Arjantin kulüpleriyle anılan, özellikle Boca Juniors'a gideceği öne sürülen Uruguaylı orta saha, "Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir isteğim yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

Tam tersine Galatasaray için oynama konusunda her zaman çok hevesliyim" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

Sarı-kırmızılı kulüpte hep sevgi ve destek gördüğünü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Hem bana hem de aileme... Kalmak ve tarih yazmak istiyorum. Devam..." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

Uruguay'a taşınmak istediğini ifade eden Torreira şöyle devam etti: "Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye'de çok mutluyum."

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

BOCA JUNIORS'TAN KİMSE BENİ ARAMADI
"Boca'da oynamak istediğimi söylemekten yoruldum ama beni isteyen yerde oynuyorum ve Boca'dan kimse beni aramadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!

Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! 01:19
"Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" "Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" 01:18
Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti 01:18
Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! 01:18
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! 01:18
Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! 01:18
Daha Eski
F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! 01:18
Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! 01:18
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! 01:18
CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... 01:18
Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! 01:18
Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! 01:18