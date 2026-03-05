GALATASARAY HABERLERİ - Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi. Uruguaylı futbolcu, kulüpte gördüğü sevgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak "Kalmak ve tarih yazmak istiyorum" dedi. İşte Torreira'nın transfer sözleri...
Sarı-kırmızılı kulüpte hep sevgi ve destek gördüğünü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Hem bana hem de aileme... Kalmak ve tarih yazmak istiyorum. Devam..." ifadelerini kullandı.
Uruguay'a taşınmak istediğini ifade eden Torreira şöyle devam etti: "Evimi çok özlüyorum ama ülkede oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Türkiye'de çok mutluyum."
BOCA JUNIORS'TAN KİMSE BENİ ARAMADI
"Boca'da oynamak istediğimi söylemekten yoruldum ama beni isteyen yerde oynuyorum ve Boca'dan kimse beni aramadı.
Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum.
Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor.
Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum."
Uruguaylı futbolcu bu sezon 35 maçta görev alırken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.
