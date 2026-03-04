Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah beyazlılar rakibini 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş'a çeyrek finali biletini getiren golleri 27. dakikada Amir Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyun-Gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. Konuk ekibin tek golü 85. dakikada Giannis Papanikolaou'dan geldi.

Beşiktaş grubunu 10 puanla tamamladı ve üst tura yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4 puanla kupaya veda etti.

MAÇ ÖNCESİNDE BANDO GÖSTERİSİ

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulübün 123. kuruluş yıl dönemi etkinlikleri kapsamında bando gösterisi gerçekleştirdi.

Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından önce sergiledikleri performansla alkış aldı.

SALİH UÇAN, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Salih Uçan, kupada Kocaelispor ile yapılan maçta kulübede yer almasına rağmen süre almamıştı.

Ligde sırasıyla ise Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek soyunan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçların ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

YASİN ÖZCAN İKİNCİ KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Kupanın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Yasin, Çaykur Rizespor müsabakasında da görev yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcuyu Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte görevlendirdi.

Yasin Özcan, ilk kez siyah-beyazlı taraftarlar önünde boy gösterdi.

123. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL KOREOGRAFİ

Karşılaşmadan önce kuzey tribününde Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümüne özel koreografi yapıldı.

Koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'ye yer verildi.

