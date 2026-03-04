Gaziantep'te çeyrek final bileti Fenerbahçe'nin!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anthony Musaba, 48. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 9 puana yükseldi ve grubunda Beşiktaş'ın ardından 2. sırayı alarak çeyrek final biletini aldı. Gaziantep FK ise 6 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı. Gaziantep FK, A Grubu'ndaki Corendon Alanyaspor'un 7, B Grubu'nda 3. sırayı alacak takımın da minimum 7 puan alacağı kesinleştiği için Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahasında Kozlowski'nin pasında savunmadan seken topu Sorescu sağ çaprazdan ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



15. dakikada Fred'in pasıyla ceza yayı gerisi sol tarafında topla buluşan Levent Mercan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.



22. dakikada Kerem'in ceza yayı üzerinden kafa pasını alan Mert Müldür'ün meşin yuvarlağı düzeltip yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.



33. dakikada Kerem'in kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı, tekrar Kerem'in ortasında karambolde seken topu Musaba tamamladı. 0-1



37. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Mert'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



40. dakikada ceza sahası sağında Kerem'in topuk pasını alan Musaba'nın yerden sert şutunda top kaleci Mustafa'dan döndü.



42. dakikada savunmanın hatalı pasını alan Cheriff, topu Kerem'e aktardı, Kerem'in tekrar pasını alan Cheriff'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.



43. dakikada kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayı gerisinden Guendouzi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

47. dakikada sol kanatta topla buluşan Lungoyi'nin içeri çevirdiği topu savunmada son anda Yiğit Efe kornere çeldi.



49. dakikada Kerem'in topuk pasını alarak ceza sahasına giren Cheriff'in sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2



52. dakikada Mert Müldür'ün savunma arkasına ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fred'in uzak köşeye plase vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.



69. dakikada Mujakic'in sol kanattan ortasına ceza sahası dışından Sorescu'nun yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.



74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı solundan uzak köşeye plase vuruşunda kaleci Mustafa Burak topu son anda çeldi.



78. dakikada sol kanattan hızlı şekilde ceza sahasına giren Archie Brown'un yerden pasında Nene kale önünde topu ağlara yolladı. 0-3



81. dakikada Sangare'nin sağ kanattan ortasını savunmadan sektikten sonra önünde bulan Camara ağlara gönderdi ancak öncesinde faul kararı verildi.



85. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın arka direğe yerden pasında Archie Brown topu filelere gönderdi. 0-4

İŞTE MAÇIN GOLLERİ