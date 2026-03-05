Gaziantep'in golü geçerlilik kazanmadı!

Maç Sonuçları

05 Mart 2026, Perşembe 00:11
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın 81. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gol faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. İşte o pozisyon...

