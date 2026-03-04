Maç Sonuçları

Gaziantep-Fenerbahçe maçında gerginlik yaşandı!

04 Mart 2026, Çarşamba 22:11
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşma esnasında bir pozisyonda sarı-lacivertlilerde Fred, Gaziantep FK yardımcı antrenörü Anıl Demirci ile gerginlik yaşadı. İşte o anlar...

