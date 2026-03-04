Anasayfa
Takımlar
Fikstür
Sonuçlar
İstatistikler
Galeri
Arşiv
Maç Sonuçları
Sonuçlar
Ön Eleme
1. Tur
2. Tur
3. Tur
4. Tur
Gruplar
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Ön Eleme
1. Tur
2. Tur
3. Tur
4. Tur
Gruplar
Çeyrek Final
Yarı Final
Final
Türkiye Kupası
Haberler
Levent Mercan: Çeyrek finale yükselmek hedefimizdi!
Levent Mercan: Çeyrek finale yükselmek hedefimizdi!
Giriş: 05 Mart 2026, Perşembe
00:12
EN SON HABERLER
Gaziantep'te çeyrek final bileti Fenerbahçe'nin!
Zeki Murat Göle: Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak
Burak Yılmaz'dan maç sonu ofsayt tepkisi!
Levent Mercan: Çeyrek finale yükselmek hedefimizdi!
Gaziantep FK'da Maxim Fenerbahçe maçını değerlendirdi!