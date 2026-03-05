CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

Fenerbahçe'de sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takımın başında yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan çalıştırıcının Antalya maçına çıkmak istediği ancak doktorların engel olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 ile geçen Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

Sarı-lacivertlileri kulüpte hastalığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak teknik direktör Domenico Tedesco hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

Geçirdiği ağır hastalık nedeniyle 2-2 berabere biten Antalyaspor deplasmanında takımın başında yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, kupa maçı için Gaziantep'e de gitmedi.

Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

Yönetici Ertan Torunoğulları, A Spor'da İtalyan hocanın pazar günü Samsun'a karşı görevine döneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

Genç çalıştırıcının, N.Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken hastalık belirtilerinin başladığı ve maçtan sonra fenalaşınca ilk müdahaleyi soyunma odasında kulüp doktorlarının yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

Sabah'ın haberine göre, Antalya'ya dönüşte ise 40 yaşındaki hocanın, doktorlara "Beni mutlaka maça çıkarın" talimatı verdiği ancak dortorların "Bu halde ayakta duramazsın, düşer bayılırsın" diyerek izin vermediği bildirildi.

Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

İstanbul'a gelince Ataşehir Medicana'da tedavi altına alınan İtalyan teknik adama yoğun ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen enfeksiyonun zatürreye döndüğü bildirildi.

Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

2.5 gün hastanede kalan Tedesco'nun tedavisi evinde devam ediyor.

Fenerbahçe'de Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."

Genç teknik direktörün, sağlık heyetine "Samsunspor maçında olmalıyım" dediği belirtildi.

