Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bu karşılama öncesinde siyah-beyazlı tribünler kulübün kuruluşunun 123. yıl tarihine özel ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kurucularından Ahmet Fetgeri Aşeni, Beşiktaş'ın 1 numaralı üyesi ve kulübün ilk başkanı Fuat Balkan'ın fotoğraflarının yer aldığı koreografi hazırladı.

PANKARTIN ANLAMI

Pankart üzerinde yer alan "Türk Sporunun Temel Taşı Beşiktaş JK 123 Yaşında" yazısı, kulübün Türkiye'nin ilk spor kulübü olma özelliğine ve köklü geçmişine vurgu yaparken, arka planda görülen bina ise kulübün tarihsel simgelerinden olan Akaretler Kulüp Binası'dır.

İşte Beşiktaş tribününlerinde sergilenen o koreografi...