Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Videolar GOL | Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

GOL | Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

04 Mart 2026, Çarşamba 21:01
GOL | Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, 27. dakikada M. Murillo'nun attığı golle Çaykur Rizespor karşısında skoru 1-0’a getirdi.

MAÇIN DİĞER VİDEOLARI

  • ÖZET
  • GOLLER
  • DİĞER