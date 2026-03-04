Anasayfa
Türkiye Kupası
Videolar
GOL | Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor
GOL | Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor
04 Mart 2026, Çarşamba 21:01
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, 27. dakikada M. Murillo'nun attığı golle Çaykur Rizespor karşısında skoru 1-0’a getirdi.
