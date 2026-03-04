CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

Fenerbahçe ve Galatasaray, mevcut sezonda şampiyonluk yarışı içinde yer alırken gelecek sezon için transferde de karşı karşıya geldi. Afrika basınında yer alan o habere göre, Tottenham'daki o ismin ezeli rakiplerden en yüksek teklifi verene satılacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 18:57
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

Afrika basını, sarı lacivertlilerin gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı ismi açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

Africafoot'ta yer alan habere göre; Tottenham forması giyen orta saha Pape Matar Sarr, Fenerbahçe'nin önümüzdeki yaz transfer dönemi için aday listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

Senegalli orta sahanın, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden biri olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

Bunun yanı sıra sarı lacivertlilerin, Tottenham'dan geçtiğimiz yaz Yves Bissouma'yı transfer etmeye çalıştığı ancak görüşmelerin sonuç vermediği vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

G.SARAY DA TAKİPTE!

Öte yandan İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki yıldızı, Fenerbahçe'nin haricinde Galatasaray'ın da takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

Tottenham'ın ise başarılı futbolcuyu en yüksek teklif veren kulübe satacağı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI!

Pape Matar Sarr bu sezon İngiliz temsilcisinde 28 karşılaşmada boy gösterdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...

Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 3 asistle oynadı.

F.Bahçe'ye Ederson şoku!
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edildi! NATO sistemi tespit etti... Parçaları Hatay'a düştü | Ankara uyardı: Karşılıksız kalmaz
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio...
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIBA Dünya Kupası İstanbul’da sergilendi FIBA Dünya Kupası İstanbul’da sergilendi 18:33
Yusuf Dikeç'li milli takım Avrupa şampiyonu oldu! Yusuf Dikeç'li milli takım Avrupa şampiyonu oldu! 18:16
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 18:08
Beşiktaş-Rizespor maçı detayları Beşiktaş-Rizespor maçı detayları 17:57
Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı detayları Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı detayları 17:25
F.Bahçe'ye Ederson şoku! F.Bahçe'ye Ederson şoku! 17:19
Daha Eski
Bengisu Avcı'dan bir rekor daha! Bengisu Avcı'dan bir rekor daha! 16:58
Millilerden bronz madalya başarısı! Millilerden bronz madalya başarısı! 16:40
Trabzonspor hücumda zirveye oynuyor! Trabzonspor hücumda zirveye oynuyor! 16:02
Göztepe sutopunda Avrupa sahnesinde! Göztepe sutopunda Avrupa sahnesinde! 15:46
CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... 15:39
Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı! Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı! 15:36