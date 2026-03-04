Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! En yüksek teklifi veren...
Fenerbahçe ve Galatasaray, mevcut sezonda şampiyonluk yarışı içinde yer alırken gelecek sezon için transferde de karşı karşıya geldi. Afrika basınında yer alan o habere göre, Tottenham'daki o ismin ezeli rakiplerden en yüksek teklifi verene satılacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)
Senegalli orta sahanın, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden biri olduğu belirtildi.
Bunun yanı sıra sarı lacivertlilerin, Tottenham'dan geçtiğimiz yaz Yves Bissouma'yı transfer etmeye çalıştığı ancak görüşmelerin sonuç vermediği vurgulandı.
G.SARAY DA TAKİPTE!
Öte yandan İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki yıldızı, Fenerbahçe'nin haricinde Galatasaray'ın da takip ettiği kaydedildi.
Tottenham'ın ise başarılı futbolcuyu en yüksek teklif veren kulübe satacağı ifade edildi.
BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI!
Pape Matar Sarr bu sezon İngiliz temsilcisinde 28 karşılaşmada boy gösterdi.
Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 3 asistle oynadı.
