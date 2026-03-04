Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! C Grubu dördüncü haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Çaykur konuk ediyor. Grupta oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak bir üst tura lider unvanıyla yükselmeyi hedefliyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 4 puanla gruptan çıkma şansını sürdürmek için İstanbul deplasmanında mutlak galibiyet arıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Emir, Furkan, Papanikolaou, Bujubasic, Emrecan, Augusto, Zeqiri, Pierrot

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasındaki Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı, 4 Mart Çarşamba günü oynanıyor.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 20.30'da, Kadir Sağlam'ın düdüğüyle start aldı.



BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayıncılığını Turkuvaz Medya Grubu'nun üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanıyor. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı, A HABER ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SERGEN YALÇIN VE KAPTAN ORKUN GERİ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda teknik heyet ve saha içi liderliği yeniden tam kadro haline geliyor. Ligdeki Kocaelispor maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında takımının başında olacak. Aynı şekilde cezası sona eren kaptan Orkun Kökçü de görev verilmesi halinde orta sahadaki yerini alabilecek. Takımda sakatlıkları süren Emirhan Topçu ve El Bilal Toure ise bu zorlu randevuda forma giyemeyecek. İki ekibin ligdeki son randevusunda gülen taraf, sahadan 1-0'lık sonuçla ayrılan Beşiktaş olmuştu.



KUPADA 9. KAPIŞMA

İki köklü kulüp, Türkiye Kupası tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana oynanan 8 resmi kupa maçında Beşiktaş 4 kez galip gelirken, Çaykur Rizespor 3 kez sahadan zaferle ayrıldı; 1 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Bu süreçte siyah-beyazlıların ağlara gönderdiği 13 gole, Karadeniz ekibi 9 golle karşılık verdi.



NAMAĞLUP SERİ TEHLİKEYE ATILMAYACAK

Hafta sonu oynanacak olan büyük Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş, müthiş bir istatistiği de koruma peşinde. Fenerbahçe derbisinden bu yana çıktığı son 16 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu süreci 13 lig ve 3 kupa maçıyla namağlup geçti. Siyah-beyazlı camia, derbi öncesi Rizespor karşısında alacağı olumlu bir sonuçla moral depolayarak yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmayı amaçlıyor.