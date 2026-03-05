CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Hesap.com Antalyaspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda rahatsızlığı nedeniyle takımının yanında olamamıştı. Tedesco ile ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran ile ilgili taraftarları endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 10:25
Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...

Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...

Sarı-lacivertliler bu skorla turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...

Karşılaşmada Domenico Tedesco rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin başında yer alamadı.

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...

Teknik adamın sağlık durumu sarı-lacivertli camia tarafından dikkatle takip edilirken Kanarya'da Başkan Sadettin Saran ile ilgili de dikkat çeken bir haber geldi.

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...

Sabah'ın haberine göre Saran'ın da gribal enfeksiyon geçirdiği ve takımla birlikte Gaziantep'e gidemediği bildirildi.

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...

Başkan Saran'ın durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...

Ayrıca Sadettin Saran'ın oyuncularla da telefonla tek tek görüşüp Gaziantep maçı öncesi moral verdiği belirtildi.

