Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılmıyor! Tedesco sonrası Sadettin Saran da...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Hesap.com Antalyaspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda rahatsızlığı nedeniyle takımının yanında olamamıştı. Tedesco ile ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran ile ilgili taraftarları endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 10:25
Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu skorla turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Domenico Tedesco rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin başında yer alamadı.
Teknik adamın sağlık durumu sarı-lacivertli camia tarafından dikkatle takip edilirken Kanarya'da Başkan Sadettin Saran ile ilgili de dikkat çeken bir haber geldi.
Sabah'ın haberine göre Saran'ın da gribal enfeksiyon geçirdiği ve takımla birlikte Gaziantep'e gidemediği bildirildi.
Başkan Saran'ın durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği aktarıldı.
Ayrıca Sadettin Saran'ın oyuncularla da telefonla tek tek görüşüp Gaziantep maçı öncesi moral verdiği belirtildi.