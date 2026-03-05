CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 08:36
Spor yazarlarından Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

GÜRCAN BİLGİÇ-RACON KESTİLER

Fenerbahçe Kupa'da yoluna devam ediyor. İki takım için de bıçak sırtı olan maçı, rakibini neredeyse kalesine hiç getirmeden kazandı, raconunu kesti. Eksikler çoktu. Sakatlar bir tarafa, Tedesco da İstanbul'da kalanlar arasında. Ligin sorumluluğu omuzlarındayken, "Kupa molası alalım" da diyebilirlerdi ama "Büyük Takım" refleksi ağır bastı.

Spor yazarlarından Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Maçı istediler, uğraştılar, önde baskı yaptılar, topun arkasına da geçtiler. Taktik disiplin veya maç konsantrasyonu ile ilgili problem yaşamadılar. Üç gün önce tribündeki analizcilerin "çıkmalı" dediği Kerem Aktürkoğlu maçı bitirdi. Koşmadı mı, uğraşmadı mı da analiz raporunda "SOS" vermedi, tabelanın hedefi olmadı. Öğreniyor bazıları, ekstra oyuncunun adisyonunun farklı olacağını.

Spor yazarlarından Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Guendouzi maçın hükümdarı Fenerbahçe adına. Kante ile Fred'in parsellediği alanları iyi takip edip, baskıları tam zamanında yaptı. Antep'in kıvılcımlarını aleve dönmeden söndürdü. Turu zaten bu baskı ile rakip oyuncuları umutsuz hale getirerek geçti Fenerbahçe. Gollerden çok, gol olması gereken pozisyonların nasıl harcandığına veya topların ezildiğine bakmalı.

Spor yazarlarından Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Üçlü defans ile çıktılar. Tek stoperin (Yiğit Efe) yanına iki bek; Mert ve Levent. Pozisyonları değil ama topla ilişkileri diğer benzerlerinden iyi. Dolayısı ile Antep takımı ne kadar sıkıştırmak istese de top kaybı olmadan geçirdiler paslarını. İki nokta var aklıma takılan. Nottingham'daki performansı kaleci Tarık'a bir maç daha hak ettiriyordu. Mert Günok kararında "kıdem" konuşmuş. Musabba'nın geriye doğru gidişi de enteresan. Kasımpaşa maçından sonra dünkü oyunu. Hem de gol atmasına rağmen. Görüşme odasına davet edilmeli.

Spor yazarlarından Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

EMRE BOL-RASTGELE!

Ya bu Fenerbahçe'nin ya Çemberlitaş hamamına gitmesi gerekiyor ya da kurban kesmesi! Oynayan bütün takımların karşılaşmaları başlarken Gaziantep- Fenerbahçe maçı elektrik kesintisi nedeniyle 1 saat geç başladı. Nedir bu Allah aşkına?

Spor yazarlarından Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Maç başladı başlamasına ancak hakem düdük tiryakisi! Özellikle ilk yarı kaç dakika oynandı bakamadım bile. Tedesco hoca, Domuz Gribi olmuş! Allah şifa versin… İnanın bizim evde de var bu virüs… en az 10 gün yatak, döşek yatırıyor. Ne ilaç ne serum ne de antibiyotik kar etmiyor.

Spor yazarlarından Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Önlü arkalı oynayan Levent de, Arcie Brown da aktifti. Bu ikili daha çok kullanılmalı sanki…Öte yandan Cherif'in gelişerek, faydalı olacağı kanaatindeyim. Tamam rakibin santrforundan iyi olmayabilir ama her geçen gün daha iyi olacak. Umarım patlamayı son 10 lig maçında yapar.

Spor yazarlarından Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupasında yola devam etmek çok önemli. Ligde şampiyon olursan ne ala. Olamazsan kupasız kalmazsın. Fenerbahçeli oyuncular bu karşılaşmanın ardından dinlenecek bir kaç gün bulacaklar. Avrupa'dan elenmenin tek olumlu yanını iyi kullanmak gerekiyor. Ligin de Kupanın da boyu iyice kısaldı. Öyle ya da böyle kupasız kapanmamalı bu sezon. Haydi rastgele!…

