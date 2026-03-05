Galatasaray'a çifte müjde!

En yakın takipçisinin 4 puan önünde bulunan ve kritik derbiyi kayıpsız atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda sakatlardan da iyi haber geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kupa maçının kadrosuna alınmayan Roland Sallai ve Yunus Akgün'ün durumunun düzeldiği ve derbide göreve hazır olduğu belirtildi.