Galatasaray'a çifte müjde!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 25. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılara iki müjdeli haber birden geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da kritik mücadele öncesi sakatlıkları nedeniyle Alanya'ya götürülmeyen Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin durumu merak konusu olmuştu.
En yakın takipçisinin 4 puan önünde bulunan ve kritik derbiyi kayıpsız atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda sakatlardan da iyi haber geldi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kupa maçının kadrosuna alınmayan Roland Sallai ve Yunus Akgün'ün durumunun düzeldiği ve derbide göreve hazır olduğu belirtildi.
Öte yandan Okan Buruk ayrıca son haftaların formda ve yenilmez takımı Beşiktaş'a karşı taktik çalışmalarına da başladı.
Önde Osimhen'le başlayan baskı anlayışına derbide de devam edecek olan Buruk, orta sahada da üstünlüğü ele alıp erken gol bularak sonuca gitmek istiyor.
