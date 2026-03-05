CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a çifte müjde!

Galatasaray'a çifte müjde!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 25. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılara iki müjdeli haber birden geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 10:56
Galatasaray'a çifte müjde!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u yenerek 4'te 4 yapan ve turunu atan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Galatasaray'a çifte müjde!

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılılarda gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.

Galatasaray'a çifte müjde!

Cimbom, Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

Galatasaray'a çifte müjde!

Galatasaray'da kritik mücadele öncesi sakatlıkları nedeniyle Alanya'ya götürülmeyen Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin durumu merak konusu olmuştu.

Galatasaray'a çifte müjde!

En yakın takipçisinin 4 puan önünde bulunan ve kritik derbiyi kayıpsız atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda sakatlardan da iyi haber geldi.

Galatasaray'a çifte müjde!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kupa maçının kadrosuna alınmayan Roland Sallai ve Yunus Akgün'ün durumunun düzeldiği ve derbide göreve hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'a çifte müjde!

Öte yandan Okan Buruk ayrıca son haftaların formda ve yenilmez takımı Beşiktaş'a karşı taktik çalışmalarına da başladı.

Galatasaray'a çifte müjde!

Önde Osimhen'le başlayan baskı anlayışına derbide de devam edecek olan Buruk, orta sahada da üstünlüğü ele alıp erken gol bularak sonuca gitmek istiyor.

Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?"
F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Türk hava sahasında düşürülen füzenin hedefi ortaya çıktı: İncirlik Üssü
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da... F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da... 10:25
Altekma ilk maçta mağlup Altekma ilk maçta mağlup 09:47
Maçın ardından o isimlere büyük övgü! Maçın ardından o isimlere büyük övgü! 08:49
Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?" Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?" 08:36
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! 01:19
"Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" "Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" 01:18
Daha Eski
Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti 01:18
Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! 01:18
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! 01:18
Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! 01:18
F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! 01:18
Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! 01:18